В УФСИН сообщили, что условия содержания Галявиева соответствуют нормам

В пресс-службе управления по Оренбургской области отметили, что осужденный регулярно получает корреспонденцию и посылки

ТАСС, 11 декабря. Условия содержания Ильназа Галявиева, который отбывает пожизненное наказание в колонии в Оренбургской области за стрельбу в казанской школе, соответствуют всем нормам. Корреспонденцию и посылки осужденный получает регулярно, последнее письмо родителям он отправил в начале декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.

"Осужденный Ильназ Галявиев продолжает отбывать назначенное ему судом наказание в исправительной колонии. Условия его содержания в учреждении соответствуют всем нормам действующего законодательства. Права и законные интересы осужденного не нарушались, корреспонденцию и посылки получает регулярно. Последнее письмо направил в адрес родителей 4 декабря 2023 года", - рассказали в управлении.

Ранее СМИ сообщили, что отец осужденного обратился к правозащитникам в связи с тем, что сын почти два месяца не выходит на связь и не отвечает на письма.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Галявиев 11 мая 2021 года устроил в ней стрельбу, погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по делу признаны более 600 человек. Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 200 тыс. рублей. Пожизненное наказание Галявиев отбывает в ИК-6 ("Черный дельфин") в Соль-Илецке в Оренбургской области.