В РАН сообщили о создании Минобрнауки рабочей группы для написания истории спецоперации

Институт российской истории академии подготовил классификатор источников, которые необходимо использовать для этой работы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ создало рабочую группу для написания истории специальной военной операции, Институт российской истории РАН подготовил в связи с этим классификатор источников, которые необходимо использовать для этой работы. Об этом сообщил директор института Юрий Петров на заседании круглого стола Российского исторического общества, посвященного изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.

"Что касается СВО, то в Минобрнауки создана специальная группа по изучению этой операции, мы сейчас над этим активно работаем. В настоящее время в институте подготовлен, назовем его так, классификатор источников, которые необходимо собирать для того, чтобы написать историю СВО", - сказал Петров.

По его словам, работа ведется под руководством замглавы Минобрнауки, сопредседателя Российского исторического общества Константина Могилевского. "Думаю, в скором времени мы уже от классификатора перейдем непосредственно к сбору материалов и написанию самой истории", - добавил директор Института российской истории.