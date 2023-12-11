Музей космонавтики в Москве продолжит встречи с космонавтами в 2024 году

За год в проекте "Герой нашего времени" приняли участие больше 750 человек

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Встречи с космонавтами проекта "Герой нашего времени" в Музее космонавтики в Москве в 2023 году посетили свыше 750 человек, а прямые трансляции посмотрели 1,6 млн зрителей. В следующем году серия встреч будет продолжена, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"За год проведения "Героя нашего времени" в проекте приняли участие больше 750 человек, появились и постоянные участники, которые каждый месяц приходили в кинозал музея, чтобы познакомиться с космонавтами. Прямые трансляции посмотрели 1,6 млн зрителей. Проект получил большой отклик, и мы решили продолжить его в 2024 году", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пока что в планах на 2024 год провести как минимум 10 таких мероприятий. За этот год гости музея встретились с Сергеем Авдеевым, Александром Лавейкиным, Андреем Борисенко, Еленой Серовой, Олегом Артемьевым, Сергеем Кудь-Сверчковым, Александром Мисуркиным. Встречи проходили в формате интервью, космонавты подробно рассказывали о своем пути к профессии, подготовке к полету, занимательных случаях, которые происходили с ними на борту космических кораблей и станций.

16 декабря в 15:00 пройдет заключительная встреча этого сезона, приглашенным гостем станет Денис Матвеев - космонавт Роскосмоса, совершивший свой первый космический полет с 18 марта по 29 сентября 2022 года. Для участия в мероприятии необходима регистрация.