Участниками конкурса по русскому языку в Туркмении стали 196 школьников

Первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева сообщила, что в конкурсе принимают активное участие школьники совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина

АШХАБАД, 11 декабря. /ТАСС/. В конкурсе по русскому языку, который проводит отдел образования, науки и культуры посольства РФ в Ашхабаде при поддержке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, на данный момент приняли участие 196 школьников. Об этом журналистам сообщила первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.

"На участие в конкурсе зарегистрировались 196 учащихся 9-11 классов из Туркмении. В конкурсе активное участие принимают школьники совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина", - сказала она.

Участниками конкурса могут стать ученики 9-11 классов. Он проводится в дистанционном формате на портале "Образование на русском". Все участники конкурса получат сертификаты, дающие дополнительные баллы и преимущества при оценке личных достижений по квоте Россотрудничества. Участники, занявшие первые три места, получат ценные призы.

Конкурс продлится по 25 декабря. Помимо заданий на знания правил русского языка, он также включает творческую часть, разработанную с акцентом на знание Туркмении.