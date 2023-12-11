Медведев заявил, что следующие поколения должны знать, за что сражались их отцы и деды

Замглавы Совета безопасности прокомментировал проблему фальсификации истории на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что для борьбы с фальсификацией истории важно передать следующим поколениями правду о том, за что сражались их предки.

"Мне кажется, мы должны сделать самое важное, что может быть. Мы должны нашим детям, внукам передать именно честные слова о нашей Родине. О том, за что сражались наши отцы, деды, прадеды. Это непросто", - пояснил он, говоря о борьбе с переписыванием истории на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.