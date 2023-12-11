Медведев назвал нынешние школьные учебники скучными

Зампредседателя Совбеза призвал писать новые интересно

ГОРКИ, 11 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев раскритиковал нынешние учебники за скучность и казенный язык. Он считает, что обновление учебников полезно, при этом их нужно сделать интересными.

"Я посмотрел какие-то учебники последнего времени, основной их недостаток заключается в том, что часть из них - не все, конечно, - написаны формальным, суконным языком, в худшем смысле формальным языком, и когда их листаешь, не хочется этим [предметом] заниматься", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверье Дня Конституции РФ. На его взгляд, "обновление учебников - это полезная вещь, они должны быть просто интересными".

Председатель "Единой России" указал, что интересными должны быть и учебники обществознания. "Я не знаю, сколько лет будет обществознание в школе преподаваться, но если будет готовиться новый учебник по обществознанию, то, мне кажется, что он, безусловно, должен впитать в себе все основные элементы общественной жизни", - сказал Медведев. По его словам, "это такие важнейшие элементы общественной жизни, как институт государства, право как основной регулятор общественных отношений, общее представление об экономике, социальной сфере - все, что и сейчас есть в этом курсе". "Но мне кажется, что нужно написать интереснее", - повторил председатель партии.

Он подчеркнул, что в учебнике обществознания должны обязательно быть раздел о конституции страны, поскольку "она является стержнем всей правовой системы" и "в учебнике ей должно быть уделено повышенное внимание". "Как человек с юридическим образованием и юридическим складом мышления, могу сказать - даже о конституции можно написать интересно, а можно написать так, что захочется эту книжку закрыть и никогда к ней не возвращаться", - отметил Медведев.

По его мнению, создание таких интересных учебников - сложная задача для специалистов, которым следует излагать суть предмета "несколько проще". При этом председатель "Единой России" обратил внимание на то, что Министерство просвещения сейчас "занимается созданием новых учебников", что всегда является дискуссионной темой, - "там копья ломаются, пули свистят, никогда никому ничего не нравится". "И новый учебник по обществознанию тоже будут критиковать, но это не значит, что не нужно писать", - уверен Медведев.