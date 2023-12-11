Новая тактовая электричка Петербург - Красное Село разгрузит пассажиропоток

Тактовые электрички позволяют сделать поезда органичной частью системы городского транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Новый пригородный поезд с "автобусным" графиком движения каждые 15 минут по направлению из Санкт-Петербурга в Красное Село удовлетворит выросший на 30% с 2019 года пассажиропоток на этой линии и позволит его разгрузить. Специально для тактового режима на линию поставили 14 дополнительных электричек, их движение запустили 11 декабря, сообщил журналистам генеральный директор "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" (АО "СЗППК) Артем Мирон.

"Мы анализируем пассажиропоток, общаемся с пассажирами, чтобы выявить дальнейшие пути развития тактовых маршрутов. Запуск нового направления до Красного Села - запрос, который нам удалось закрыть в максимально короткий срок - с августа по октябрь мы проводили опрос, где наша аналитика подтвердилась, и вот уже с нового зимнего графика мы его запустили. На данном участке за 11 месяцев 2023 года пассажиропоток вырос на 29% к уровню 2019 года", - отметил Мирон.

Тактовые электрички позволяют сделать поезда органичной частью системы городского транспорта, объединенной с автобусами, трамваями, троллейбусами и метрополитеном удобным графиком и пересадками. Подобные системы, которые задействуют электрички в качестве удобного и быстрого внутригородского транспорта, действуют в Берлине и других городах Европы и позволяют пассажирам сэкономить время в пути, а городским властям - использовать потенциал железных дорог для перемещений внутри мегаполиса.

Первый тактовый маршрут с интервалом движения каждые 10 минут был открыт на линии между Петербургом и Павловском в декабре прошлого года, второй - между Петербургом и Ораниенбаумом был запущен в мае этого года. На линии с Ораниенбаумом запуск тактового движения обеспечил прирост количества пассажиров на 15% в сравнении с 2022 годом и на 30% - в сравнении с 2019.

На линии между Петербургом и Красным Селом удобные и свободные от перегрузок электрички также обеспечат дальнейший прирост на этом популярном у пассажиров направлении. Теперь, пригородные поезда в будние дни будут отправляться от станции Красное Село во временные промежутки с 6:25 мск до 7:25 мск и с 08:25 мск до 9:25 мск каждые 30 минут, с 7:25 мск до 8:25 мск - 15 минут, а с Балтийского вокзала с 16:50 мск до 18:50 мск каждые 15 минут.

Ранее Мирон сообщал ТАСС, что в 2024 году также планируется запустить еще минимум один маршрут электричек с тактовым режимом движения - в курортный Сестрорецк. Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин также говорил ТАСС, что компания совместно с городом прорабатывает проекты по запуску железнодорожных диаметров D1 и D2, которые должны связать Ораниенбаум напрямую с Сестрорецком, а Гатчину - с приозерским направлением.