В "Фобосе" рассказали о погоде в регионах СЗФО

Ведущий специалист центра погоды Алина Котилевская отметила, что морозы медленно отступают

ТАСС, 11 декабря. Сильные морозы, которые на прошлой неделе были зафиксированы в большинстве регионов Северо-Запада России, начали отступать, и в ближайшие дни холод сменится потеплением. При этом территория СЗФО попадает в границу противостояния атмосферных фронтов, в связи с чем здесь ожидаются сильные снегопады и усиление ветра, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Сильные морозы, которые были, отступают, но медленно. Вся неделя по северо-западу - будет противостояние циклонов и антициклонов. Поэтому морозы в принципе отступают, но север и северо-запад России попадает в границу противостояния: будут осадки, усиление ветра. <...> Все в антициклоне - от Балтики до Охотского моря. Один циклон придет завтра, будет где-то над Балтикой, будет снегом подсыпать. А следующее повышение [температуры воздуха] - к пятнице", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в Санкт-Петербурге 12 по 14 декабря ожидаются снегопады, при этом температура воздуха будет подниматься до плюс одного градуса. В Новгородской области тоже на протяжении всей недели синоптики прогнозируют снег и температуру воздуха около нуля. Однако уже 15 декабря регион ожидает понижение температуры до минус шести градусов.

Теплый воздух, который в конце минувшей недели пришел в Калининградскую область, будет определять погоду в самом западном регионе России на начавшейся семидневке, сообщил ТАСС начальник отдела Гидрометцентра области Игорь Гуйван. "На предстоящей неделе <...> нас ожидает типично калининградская погода для декабря, без каких-либо серьезных отклонений от норм. Будет облачно, с небольшими прояснениями, временами осадки, гололедица, местами туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с", - рассказал он.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", уже к середине недели синоптики прогнозируют потепление до нуля градусов, при этом пройдет снег с дождем. В Коми влияние арктического антициклона, который принес в регион морозы до минус 44 градусов, тоже ослабевает. Со вторника на большей части территории морозы будут отступать. Ожидается потепление до минус 12-17 градусов. Однако в регионе ожидаются порывы южного ветра до 10 метров в секунду, что лишь добавит ощущение холода, прогнозирует начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

Потепление приходит и в Вологодскую область. По данным регионального гидрометцентра, в понедельник из-за порывистого ветра возможна слабая метель. Всю эту неделю ожидаются снегопады, температура ночью составит до минус 16 градусов, днем - минус 7-12. Во второй декаде декабря температура будет на 2-3 градуса ниже нормы.

Регионы в зоне влияния повышенных холодов

Несмотря на изменение атмосферных масс и приход циклонов, часть регионов СЗФО остаются в зоне влияния повышенных холодов. По информации мурманского Гидрометцентра, погоду в Мурманской области будет определять западная периферия обширного антициклона, медленно смещающегося с районов Республики Коми в восточном направлении. По региону ожидается местами небольшой, в южных районах умеренный снег, преобладающая температура воздуха составит минус 10-15 градусов, при прояснениях - до 22 градусов мороза.

По данным Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, морозы в Карелии лишь немного ослабеют: к середине недели столбик термометров по ночам местами будет опускаться до минус 20 градусов, в отдельных районах ожидается слабая метель.

По данным Севгидромета, в Архангельской области в понедельник сохраняется аномально холодная погода с отклонением средней суточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов и более в сторону холода. Температура ночью - до минус 22 градусов, при прояснениях - до минус 27. При этом в течение недели синоптики ожидают, что влияние арктического антициклона несколько ослабеет и температура воздуха начнет постепенно повышаться. К середине недели здесь будет не ниже 15 градусов мороза. В Ненецком автономном округе (НАО) в начале недели местами небольшой снег, метель. Ветер местами порывы до 22 м/с. Температура - минус 17-22, ночью при прояснениях до минус 28 градусов.