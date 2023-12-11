Путин осмотрел новую школу в Архангельске

Президенту, в частности, показали, как устроена школьная столовая, а также рассказали о системе питания учеников

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел открывшуюся в сентябре этого года крупнейшую в Архангельске школу № 7. Пояснения президенту давал директор учреждения Илья Иванкин и глава региона Александр Цыбульский.

Президенту показали, как устроена школьная столовая, рассказали о системе питания учеников. Затем ему провели экскурсию по разным секторам учебного заведения, в одном из коридоров показали большую меловую доску, на которой ученики каждый день могут рисовать и оставлять послания друг другу.

Директор также продемонстрировал Путину, как работает электронная система "Моя школа", объединяющая все верифицированные образовательные онлайн-ресурсы, которыми пользуются ученики. "Это не какой-то контент, взятый непонятно откуда, здесь каждых курс проверен, каждый курс выверен, на него получена рецензия", - подчеркнул Иванкин. Он рассказал, что на платформе собраны тестовые задания по отдельным предметам и темам. По словам директора, они служат хорошим подспорьем для школьников, так как с их помощью ученики могут проверить свои знания самостоятельно даже дома. Сложность таких тренировочных тестов весьма высока, отметил он, признавшись, что и ему не всегда удается правильно выполнить все имеющиеся в системе задания. "Здесь есть тестовые задания, я попробовал их пройти. Из 14 вопросов я ответил всего на 11. Это шестой класс - представляете, сложность какая!" - поделился Иванкин. "А родители [школьников] здесь сколько таких [заданий] сделали бы?" - с улыбкой спросил Путин. "Родители - пока не знаю. Надо попробовать", - рассмеялся директор, указав на то, что уровень тестов, которые можно пройти на платформе "Моей школы", действительно очень высок.

В Архангельск глава государства прилетел из Северодвинска, где принял участие в церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

Школа № 7 в округе Майская Горка Архангельска - самая большая школа региона, она открылась 1 сентября. Образовательное учреждение рассчитано на 1,6 тыс. учеников. В классах установлено современное, в том числе цифровое, оборудование, есть бассейн с пятью дорожками, два спортзала и "тренажерка". Учебный процесс организован в первую смену, во второй половине дня школа работает как центр дополнительного образования для всех желающих. Особое внимание при разработке концепции школы уделили профессиональной ориентации учащихся. Так, зоны рекреации в школе тематически оформлены в соответствии с основными направлениями экономики региона: выделены лесной, космический, судостроительный, туристический, научный, арктический и патриотический секторы. Школа № 7 построена благодаря участию Архангельской области в национальном проекте "Образование".