В Петербурге заявили об отсутствии планов по введению масочного режима

Начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева отметила, что за неделю заболеваемость ковидом в Петербурге выросла на 47%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Необходимость вводить масочный режим в Петербурге из-за роста заболеваемости ковидом на данный момент отсутствует. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

"На сегодняшний день необходимости вводить масочный режим по всему городу нет", - сказала она, напомнив, что эта ограничительная мера действует только в стационарах и социальных учреждениях, так как там находятся люди с ослабленным иммунитетом и сопутствующими патологиями.

По словам Катаевой, за неделю заболеваемость ковидом в Петербурге выросла на 47%. В подавляющем большинстве случаев заболевание протекает с симптомами ОРВИ, в 1% проявляется как вирусная пневмония.