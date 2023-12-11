В Петербурге заявили об отсутствии планов по введению масочного режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Необходимость вводить масочный режим в Петербурге из-за роста заболеваемости ковидом на данный момент отсутствует. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.
"На сегодняшний день необходимости вводить масочный режим по всему городу нет", - сказала она, напомнив, что эта ограничительная мера действует только в стационарах и социальных учреждениях, так как там находятся люди с ослабленным иммунитетом и сопутствующими патологиями.
По словам Катаевой, за неделю заболеваемость ковидом в Петербурге выросла на 47%. В подавляющем большинстве случаев заболевание протекает с симптомами ОРВИ, в 1% проявляется как вирусная пневмония.