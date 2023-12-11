В Литве построят складской комплекс для хранения кризисных запасов лекарств ЕС

По словам канцлера Минздрава республики Юргиты Гребенковене, "это не только успех и проявление доверия", но и ответственность

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Литва построит складской комплекс для хранения запасов лекарств, которые Евросоюз сможет использовать в случае кризисных ситуаций в сфере здравоохранения. Об этом сообщил Минздрав республики.

"Это не только успех и проявление доверия к нам, но и ответственность. От должной координации будет зависеть возможность других стран - членов ЕС оперативно реагировать на угрозы здоровью и жизни людей", - приводятся в сообщении слова канцлера ведомства Юргиты Гребенковене.

В соответствии с нормативами, лекарства из складского центра после запроса об их присылке должны прибыть на место в течение 12 часов.

Стоимость проекта составляет €97 млн, их выделит Еврокомиссия. Начало осуществления проекта - 1 января 2024 года. Он должен быть реализован в течение 33 месяцев.