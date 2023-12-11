Медведев рассказал как работа преподавателем помогла ему на госслужбе

Зампред Совбеза признался, что когда поступал работать преподавателем, у него не было никакого желания становиться чиновником

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассказал, что подготовка, полученная во время работы преподавателем, помогла ему в дальнейшем на государственной службе.

"Я периодически не то что скучаю, а с каким-то особым чувством вспоминаю эти годы, когда я преподавал. Мне даже снится иногда, что я что-то рассказываю студентам, это невозможно вытравить из своей души, потому что мне это очень многое дало", - сказал Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.

Он рассказал, что когда преподавал, то оттачивал те юридические навыки, которые приобрел в студенческие, аспирантские годы. "Когда ты преподаешь, когда объясняешь - это лучше укладывается в голове, если правильно объясняешь, поэтому подготовка, которую я получил будучи преподавателем, мне очень помогла в последующей государственной карьере, государственной службе", - сказал Медведев.

Он признался, что когда поступал работать преподавателем, у него не было никакого желания становиться чиновником. "Когда я начал преподавать, еще был Советский Союз и мне, по-честному сказать, не очень хотелось быть вот таким советским именно должностным лицом. Потом все изменилось, и у нас появилась совершенно новая страна, драматические испытания переживавшая в тот период, и, наверно, мне такой выбор пришлось сделать", - сказал Медведев.