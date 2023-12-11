Данил Мотин выпустил комикс "Краткая история русской культуры"

Всего в книге 14 глав: "Древняя Русь", "Московское княжество", "Русское царство", "Российская империя", "Русское просвещение", "Золотой век", "Русский реализм", "Серебряный век", "Культурная революция", "Великая Отечественная война", "СССР 50–70-х", "СССР 70–80-х", 90-е и наши дни

Режиссер Данил Мотин выпустил в Okko продолжение документального фильма "Краткая история русской культуры" в формате комикса с иллюстрациями, инфографикой и интерактивами. Проект в бумажном формате создали для того, чтобы школьникам было проще изучать историю русской культуры, говорится в пресс-релизе Мотина.

"​Книга "Краткая история русской культуры" - это 10 веков развития русской истории: все начинается с берестяных грамот, а заканчивается соцсетями и видеоиграми", - сказано в пресс-релизе.

Всего в книге 14 глав: "Древняя Русь", "Московское княжество", "Русское царство", "Российская империя", "Русское просвещение", "Золотой век", "Русский реализм", "Серебряный век", "Культурная революция", "Великая Отечественная война", "СССР 50–70-х", "СССР 70–80-х", 90-е и наши дни. В "Краткой истории русской культуры", в частности, говорится о первых типографиях, "Черном квадрате" Малевича, о влиянии исторических событий на культуру и другом.

На страницах книги изображены QR-коды, перейдя по которым школьникам предложат подборку фильмов, книг и песен об изучаемых эпохах.

Мотин ранее снял документально-анимационный фильм "Краткая история русской культуры" в рамках просветительского проекта Знание.Кино от Российского общества "Знание" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").