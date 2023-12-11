Ярмарку "Москва" и будущий паркинг соединят мостом через улицу Перерва

Для реализации этого проекта утверждены изменения в правила землепользования и застройки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пешеходный мост через улицу Перерва построят между торгово-ярмарочным комплексом "Москва" и будущей парковкой в районе Люблино, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Мост должен будет связать здание торгово-ярмарочного комплекса "Москва" с будущим паркингом, который разместится на месте открытого парковочного пространства. Строительство моста будет вестись за счет инвестора", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса столичного правительства.

Она уточнила, что для реализации этого проекта утверждены изменения в правила землепользования и застройки.

"Комплексное развитие таких крупных торговых объектов, где, прежде всего, учитывается комфорт посетителей, создается продуманная инфраструктура и заранее предусматриваются маршруты передвижения, - это большой и важный шаг в переосмыслении культуры организации коммерческих и деловых центров в сложившей городской среде", - отметила председатель Москомархитектуры.

Паркинг, который будет связан с основным зданием комплекса, будет построен на общем участке площадью 7,5 га. Высота его не будет превышать 12 м. Для его строительства выпущен градостроительный план земельного участка, заключили в пресс-службе.