Конференция сторон одобрила решение о проведении COP29 в Азербайджане

Для одобрения заявки республики потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28

ДУБАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Конференция сторон - руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата - одобрила проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Стороны утвердили решение в ходе пятого пленарного совещания, передает корреспондент ТАСС.

9 декабря министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил о достижении "общего консенсуса" относительно кандидатуры республики на проведение 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в следующем году.

Для одобрения заявки Азербайджана потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28. На заседании регионального блока, состоявшемся в рамках конференции, страны поддержали кандидатуру Азербайджана. До этого Армения отозвала свою кандидатуру на проведение COP29 в поддержку кандидатуры Азербайджана.