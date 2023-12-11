При этом, по словам зампреда Совбеза, бумажные документы не должны уйти из обращения

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что будущее за цифровизацией, но и бумажные документы не должны уйти из обращения.

"Мы все понимаем, что обработка цифрового массива проще, чем обработка бумажного. Но это не значит, что бумага должна уйти из нашей жизни", - сказал Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.

Он рассказал, что каждый день получает большое количество бумаг и для ознакомления, и для того, чтобы какие-то бумаги подписать. "Это все еще в нашей жизни остается. Но если говорить о перспективах, на мой взгляд, у цифровизации блестящие перспективы. А почему? Да потому что так удобней", - сказал Медведев.

Как отметил зампред Совбеза, в частности, перевод бумажных документов в цифру удобнее и для людей, которым не нужно собирать много бумажных документов при обращении в государственные органы, так как цифровые сервисы доступны в любой части страны и позволяют быстро подать заявление. "Поэтому за этим будущее, сомнений нет", - сказал Медведев.