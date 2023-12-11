В СФ считают, что интерес к буллингу и чайлдфри специально подогревается в обществе

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов подчеркнул, что эти явления будут обсуждаться в рамках работы комиссии в 2024 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Явления "чайлдфри", "буллинг", а также уголовная романтика имели место и ранее, но сейчас интерес к этим движениям специально подогревается недругами в российском обществе. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов.

"Буллинг или травля - это тоже явление, не сказать, что оно впервые наблюдается в нашем обществе, но то, что нам его подогревают, совершенно конкретно - это заметно. Уголовная романтика тоже - она присутствовала в разных поколениях, но наши недруги [подогревают к этим явлениям интерес], они же отслеживают вот это движение в социальных сетях любой темы, у них счетчики работают", - заявил политик.

Он добавил, что специально подогревается интерес и к движению чайлдфри. "Тема, я ее по-русски сформулирую, там есть английское название, которое у нас почему-то любят, так сказать, в дискуссии употреблять - это пропаганда бездетности", - сказал сенатор. Он отметил, что это "просто пропаганда того, что мешает развитию нашего государства, нашей цивилизации".

Глава комиссии подчеркнул, что эти явления будут обсуждаться в рамках работы комиссии в следующем году. "Мы сегодня работаем в порядке постановки проблем, мы точно совершенно сейчас не сможем дать какое-то решение. Но <...> мы попробуем планчик наш на 2024 год подкорректировать", - заключил он.

Законопроект о запрете пропаганды добровольного отказа от рождения детей среди несовершеннолетних был внесен на рассмотрение Госдумы в феврале, однако в мае профильный комитет палаты по делам семьи, женщин и детей вернул документ авторам для изменения текста инициативы до ее рассмотрения в первом чтении. Как указывается в заключении комитета, "законопроект вызвал высокий общественный резонанс со стороны граждан, общественных и религиозных организаций, а также представителей медиаиндустрии".