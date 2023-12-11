В Архангельске более 300 человек станцевали русские танцы на морозе

В мероприятии приняли участие курсанты, студенты и участники танцевальных коллективов

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Более 300 человек вышли в Архангельске на "Игрища с зачином". Курсанты, студенты и участники танцевальных коллективов станцевали русские пляски на открытой площадке у Архангельского морского института им. В. И. Воронина на Набережной Северной Двины, передает корреспондент ТАСС. В Архангельске минус 16 градусов, идет снег, ветер до 10 м/с. Участники танцевали более получаса.

"Взяты элементы народных северных танцев: там и кадрили, и хороводы. Взяли элементы танцев Северного хора, самые простые, самые запоминающиеся, те, которые мы можем мгновенно показать и которые даже непрофессионал может воплотить", - рассказала ТАСС директор Северного русского народного хора Наталья Асадчик, хор является организатором гуляний.

"Игрища" приурочены к Николе зимнему (День святителя Николая). Это день памяти святого Николая Чудотворца, который отмечается 6 (19) декабря.

На Русском Севере были популярные Никольские гуляния и ярмарки. К этому времени рыбаки-поморы возвращались домой с морского промысла, это был зачин гуляний на Николу. Сегодня за зачин отвечали курсанты морского института. "Поскольку мы на морской территории, и зачин у нас морской, морское построение", - отметила собеседница агентства.

Танцевали курсанты, а также студенты Северного Арктического федерального университета, Архангельского колледжа культуры и искусства и Архангельского педагогического колледжа. Репетиции проходили в учебных заведениях, несколько репетиций состоялось и на площадке.

Пляска прошла в ходе Межрегионального фольклорного фестиваля-конкурса имени Антонины Колотиловой, который 10 декабря открылся в Архангельске. Это один из старейших фольклорных фестивалей в России. Он проводится с 1975 года. Цель конкурса - сохранение песенно-обрядовой культуры Северо-Западного региона России. Антонина Колотилова (1890-1962) - советская певица, основательница и художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора.