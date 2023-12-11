Медведев заявил, что люди без отчества должны иметь возможность его выбрать

Зампред Совбеза отметил, что это "нужно будет окончательно отрегулировать и на уровне ведомственных актов, и в судебной практике"

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Возможность выбрать отчество должна быть даже у тех людей, у которых его нет, считает зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.

"Отчество можно получить и изменить, если это требуется по каким-то семейным правилам, но вот создать отчество - такой возможности напрямую, как я понимаю, не предусмотрено. Но, исходя из смысла того, как понимается имя в нашей стране, исходя из того, что это личное неимущественное благо, которое охраняется законом, я думаю, что надлежит прийти к выводу, что и отчество, в принципе, подлежит такой охране и может быть избрано человеком, если у него даже не было отчества", - сказал он.

Медведев отметил, что это "нужно будет окончательно отрегулировать и на уровне ведомственных актов, и в судебной практике".

"Это сугубо российская традиция, во многих странах, действительно, отчества нет. <...> Отчество подлежит защите и охране, это, если хотите, те традиционные ценности, которые мы должны защищать", - подчеркнул Медведев.