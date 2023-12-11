РВИО за 10 лет установило более 500 монументальных объектов

В частности, Российское военно-историческое общество установило почти 4 тыс. мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. 575 монументальных объектов - мемориальных комплексов, памятников, стел, бюстов - установило Российское военно-историческое общество (РВИО) за 10 лет. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

"В общей сложности за 10 лет [РВИО установило] 575 монументальных объектов. Мемориалов больших 16, 18 памятников за рубежом", - сказал он на заседании попечительского совета РВИО.

В частности, общество установило 57 памятных знаков и стел, 229 памятников, и 248 памятников-бюстов. Также РВИО установило почти 4 тыс. мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы. В настоящее время активно идет установка мемориальных досок Героям России - участникам специальной военной операции.

Мединский уточнил, что 17 мемориальных объектов были созданы или восстановлены в новых регионах РФ.