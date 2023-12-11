"Аэрофлот" стал победителем премии Russian Traveler Awards 2023

Лучшую авиакомпанию страны определили 11 декабря путем открытого онлайн-голосования, проходившего с июня по ноябрь 2023 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" стал лауреатом национальной премии Russian Traveler Awards 2023 в номинации "Российская авиакомпания", сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" в 2023 году отметил 100-летний юбилей и является флагманом отечественной авиации. Победа в ключевой номинации "Российская авиакомпания" премии Russian Traveler Awards в очередной раз подтверждает высокий статус авиаперевозчика. Авиакомпания традиционно вносит большой вклад в развитие транспортной доступности регионов и развитие внутреннего туризма", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, ежегодная премия учреждена журналом Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям России. Лучшую авиакомпанию страны определили 11 декабря путем открытого онлайн-голосования, проходившего с июня по ноябрь 2023 года. За ходом опроса наблюдало экспертное жюри, которое также участвовало в выборе лидеров в сфере туризма и отдыха в этом году.

