В Северной Осетии полностью завершат программу догазификации

Глава республики Сергей Меняйло поручил рассмотреть и утвердить план по социальной газификации на 2024 год

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 декабря. /ТАСС/. Программу догазификации в Северной Осетии завершат на 100% в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам аппаратного совещания.

"Программа догазификации в Северной Осетии в этом году выполнена на 100%. Всего с 2021 года заключен 2391 договор, до границ земельных участков газ подведен в 2069 домовладениях, а в 1194 - осуществлен пуск газа", - говорится в сообщении.

Глава республики Сергей Меняйло поручил рассмотреть и утвердить план по социальной газификации на следующий год.