В Узбекистане реабилитировали более 1 тыс. человек, репрессированных в советские годы

Президент Шавкат Мирзиёев добавил, что на данный момент в республике определяют меры по проведению каждый август месяца памяти жертв репрессий, также установке мемориальных досок на их домах

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек, репрессированных в советские годы, реабилитировали в последние годы в Узбекистане. Об этом говорится в обращении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, размещенном на его сайте.

"В последние годы Верховный суд Узбекистана реабилитировал свыше 1030 соотечественников - жертв репрессий тоталитарного режима, что стало еще одним шагом на пути к восстановлению исторической справедливости", - говорится в сообщении. Мирзиёев добавил, что на данный момент в республике определяют меры по проведению каждый август месяца памяти жертв репрессий, также установке мемориальных досок на их домах.

Мирзиёев в начале 2021 года предложил оправдать жертв политических репрессий, которые по каким-либо причинам не были оправданы до настоящего времени. В августе 2021 Верховный суд реабилитировал 115 репрессированных в тот период человек, которые, как утверждается, были борцами за независимость Узбекистана. В частности, тогда был реабилитирован растрелянный в 1932 году один из лидеров басмаческого движения курбаши Ибрагим-бек Чакабаев. Он был известен жестокими расправами над дехканами, поддерживавшими советскую власть.