Глава Союза староверов сообщил о призыве Папы Римского к перемирию в зоне СВО на Рождество

Как отметил Леонид Севастьянов, "программа максимум - чтобы уже начались мирные переговоры"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск предложил установить перемирие в зоне военных действий на Украине и в новых регионах России на время празднования католического Рождества 25 декабря, сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

"Папа Римский надеется, что до 25 декабря начнется перемирие, это его принципиальный призыв до конца года. Он призывает, чтобы к 25 декабря началось хотя бы перемирие, чтобы две стороны перестали стрелять. А программа максимум - чтобы уже начались мирные переговоры", - сказал Севастьянов.

По его словам, понтифик призывает к мирным переговорам, на которых стороны смогли бы обсудить взаимные претензии и способы их решения.