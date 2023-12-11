В полиции опровергли информацию о нападении подростка с ножом в школе под Волгоградом

У ученика пятого класса в рюкзаке одноклассники заметили нож, который он принес в учебное заведение, чтобы похвалиться перед друзьями

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Информация о нападении подростка с ножом на свою одноклассницу в школе Иловлинского района Волгоградской области, которая была распространена в некоторых СМИ и Telegram-каналах, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"11 декабря в региональных средствах массовой информации и Telegram-каналах опубликована информация о чрезвычайном происшествии в стенах учебного заведения Иловлинского района. Утверждается, что школьник принес в учебное заведение нож и напал на одноклассницу. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в отдел полиции Иловлинского района Волгоградской области поступило сообщение из районной школы. У ученика пятого класса в рюкзаке одноклассниками был замечен нож. Прибывшие инспекторы ПДН изъяли опасный предмет. "Установлено, что подросток без спроса взял дома нож и принес его в учебное заведение, чтобы похвалиться перед друзьями. Каких-либо конфликтных ситуаций между школьниками не отмечено. В отношении матери школьника составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - добавили в ведомстве.

Информацию о нападении школьника с ножом на одноклассников ТАСС опроверг также глава Иловлинского муниципального района Иван Гель.