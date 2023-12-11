В рамках проекта "Московское здоровье" стартовала неделя спорта

Участников ждут ежедневные незабываемые знакомства с разными видами спорта, утренняя зарядка для олимпийца, полезный обед чемпиона, умные тесты, интерактивы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Неделя спорта "телоДВИЖение" открылась в городе в рамках проекта ЗОЖ-Вселенной "Московское здоровье", участников ждут зарядки в метро и офисе. Об этом ТАСС сообщили в Научно-исследовательском институте организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города (НИИОЗММ ДЗМ).

"В Москве 11 декабря стартует неделя спорта "телоДВИЖение" в рамках проекта ЗОЖ-Вселенной "Московское здоровье". Автором идеи и организатором мероприятия выступает НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Москвы. Проект реализуется в год 100-летия Московского спорта одновременно со значимыми спортивными событиями столицы: Московскими играми Ассоциации развития корпоративного спорта, Чемпионатом мира по рукопашному бою, Скалолазным фестивалем Москвы и Рождественским фестивалем хоккея", - сказали в НИИ.

Отмечается, что звезды спорта объединились с лучшими врачами московского здравоохранения, чтобы провести бесплатные тренировки для жителей столицы. Участников ждут ежедневные незабываемые знакомства с разными видами спорта, утренняя зарядка для олимпийца, увлекательный квиз, полезный обед чемпиона, умные тесты, интерактивы, видеосоветы, стримы с профессионалами, мастер-классы, открытые тренировки - все это органично впишется в привычный распорядок дня и не потребует особых усилий.

В понедельник, "День городского спорта", участникам предлагают готовиться к онлайн-встрече со спортивным врачом, их также ждет зарядка в метро и офисе, где мало места и люди проводят больше всего времени. Вторник погрузит участников в прямом эфире в зимние виды спорта вместе с легендарными спортсменами: фигуристкой, создательницей школы фигурного катания Анастасией Гребенкиной, саночником, двукратным чемпионом мира Семеном Павличенко, хоккеистами - врачами из команды "Доктора". Все они покажут и расскажут, как сделать первые шаги на коньках и санках и избежать травм на льду.

"В среду тысячам участников недели "телоДВИЖения" гарантируем выброс адреналина в экстремальных видах спорта! Врач по спортивной медицине, а по совместительству скалолаз, в нашем стриме поделится полезными советами, а зрители поучаствуют в создании нового вида спорта в игре. Четверг, День единоборств, научит москвичей держать удар вместе с боксером-профессионалом, чемпионом мира Эдуардом Трояновским", - добавили в НИИ.

В пятницу предлагают заняться чудо-фитнесом под присмотром сертифицированного тренера, врача Натальи Мозгалевой. Она покажет эффективные упражнения для поддержания тела в порядке, предостережет от опасных ошибок при занятиях фитнесом и ответит на все вопросы зрителей в прямом эфире.