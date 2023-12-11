Сотрудники ТАСС получили награды Союза журналистов России

Церемония награждения прошла в Центральном доме журналиста в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Руководитель отдела сопровождения партнерских проектов департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Лариса Чугуевская и собственный корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Александра Баландина получили награды Союза журналистов России (СЖР). Церемония награждения прошла в Центральном доме журналиста в Москве.

"Наша цель - поощрить коллег по цеху за вклад в развитие журналистики в России. В рамках мероприятия будут отмечены те, кто оказал поддержку журналистскому сообществу в 2023 году", - сказал председатель СЖР Владимир Соловьев.

Чугуевской вручили благодарственное письмо СЖР, а Баландиной - диплом премии "Медиа статус".

Лауреатами премии "Медиа статус" стали представители СМИ, которые активно делились компетенциями с коллегами, поднимая уровень медиаграмотности в России. Награды также вручили политическому обозревателю, военному эксперту Александру Атамонову, исполнительному директору медиахолдинга "Федералпресс" Олегу Орлову, генеральному директору "Бизнес ньюс медиа" Михаилу Нелюбину, заместителю главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталье Лосевой, начальнику отдела дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня", исполнительному директору коммуникационного агентства "План А" Александру Петрову.

В числе лауреатов также телеведущий, заместитель директора - начальник службы выпуска правовых программ ДИП "Вести" Объединенной дирекции информационных программ ВГТРК Эдуард Петров, генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков, председатель комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций ТПП РФ Игорь Потоцкий и корреспондент по теме медиабизнеса газеты "Известия" Елизавета Крылова.

Благодарственными письмами Союза журналистов России также награждены генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, телеведущая Арина Шарапова, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, заместитель директора департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Светлана Дзюбинская, директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев и другие.