NYT: золотые рыбки угрожают флоре и фауне Канады

Попадая в дикую природу, они вырастают до гигантских размеров, передает газета

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Золотые рыбки угрожают разрушить экосистему Канады, поскольку, попадая в дикую природу, вырастают до гигантских размеров. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что золотые рыбки остаются небольшого размера, если живут в аквариумах в качестве домашних питомцев, но оказавшись в дикой природе, могут вырастать до "чудовищных размеров", уничтожать местную флору и фауну и способствовать разрушению хрупких и важных с экономической точки зрения экосистем.

"Они могут есть все что угодно", - приводит издание слова исследователя при министерстве рыболовства и океанов Канады Кристин Бостон. Она пояснила, что золотые рыбки - это инвазивный для Канады вид. Они выкорчевывают и поедают растения, которые являются домом для местных видов живых существ, а также способствуют распространению водорослей, которые вредят существованию местных рыб.