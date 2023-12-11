Конкурс молодых лидеров БРИКС и ШОС может стать ежегодным событием

В 2023 году конкурс прошел по пяти номинациям

КАЗАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Международный конкурс "Премия молодых лидеров стран БРИКС и ШОС", который впервые прошел в Казани, может стать ежегодным событием. Об этом журналистам рассказала председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Первое награждение победителей конкурса проходит 11 декабря в Казани. Среди участников - представители Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и России.

"Учитывая, что в следующем году Россия принимает председательство в БРИКС, мы, конечно, хотим сделать премию регулярной, чтобы она проводилась в одной из стран либо стала переходящий", - сказала Садыкова.

В этом году конкурс прошел по пяти номинациям: молодой медиаинфлюенсер года, молодой социальный предприниматель года, молодой исследователь года, проект по публичной дипломатии года, экоинициатива года. В номинации "Молодой социальный предприниматель года" соревновались авторы проектов, связанных с одной из 17 целей устойчивого развития, реализованных на территории государств-членов БРИКС или ШОС в 2022-2023 годах. Кандидатами в номинации "Молодой исследователь года" стали авторы научных исследований в области истории, образования, искусства, IT, права, философии, финансов. А среди молодых медиаинфлюенсеров, участвовавших в конкурсе, - социально ответственные блогеры с не менее чем 50-тысячной аудиторией подписчиков. По словам Садыковой, на участие в каждой из номинаций было подано более 40 заявок.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что конкурс направлен на выявление талантливой молодежи и признание вклада молодых лидеров стран БРИКС и ШОС в социально значимые сферы. "Важно отметить, что данная премия позволяет проявить себя молодежи в разных направлениях. Сегодня мы наградим лучших представителей молодежи стран БРИКС и ШОС и в области медиа, и в науке, и в экологических проектах, и в других направлениях", - сказал он.