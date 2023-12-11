В Архангельске в осмотренной Путиным школе откроют базовую педагогическую кафедру

В 2024 году на базе школы планируется открыть специализированный "лесной" класс, где дети смогут знакомиться с особенностями работы в лесной отрасли

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Базовая педагогическая кафедра, где смогут повышать квалификацию учителя, в том числе из других регионов, будет открыта в крупнейшей в Архангельской области школе №7, которую посетил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельск. О создании кафедры рассказал президенту директор школы Илья Иванкин.

"Мы с губернатором обсуждали и приняли такое решение, что мы откроем здесь базовую педагогическую кафедру, привлечем Северный Арктический федеральный университет, Институт открытого образования Архангельской области, Архангельский педагогический колледж. И пусть на нашей базе проходят повышение квалификации педагоги из сельских школ, из наших городских, пусть сюда приезжают из других регионов педагоги, почему нет? Мы будем конференции делать и так далее, пусть здесь жизнь бьет ключом", - сказал Иванкин Путину, показывая школу.

Школа №7 в округе Майская Горка Архангельска - самая большая школа региона, она открылась 1 сентября 2023 года. Образовательное учреждение рассчитано на 1,6 тыс. учеников. В классах установлено современное, в том числе цифровое, оборудование, есть бассейн с пятью дорожками, два спортзала и тренажерный зал.

Учебный процесс организован в первую смену, во второй половине дня школа работает как центр дополнительного образования для всех желающих. "Мы уже открыли более 30 кружков и секций, планируем в следующем году открыть еще 60, чтобы ребенок, который здесь учится, любой мог найти себе занятие по душе. И вообще в идеале хотелось бы, чтобы ребенок в понедельник играл в шахматы, во вторник плавал в бассейне, в среду программировал роботов, в четверг занимался баскетболом", - добавил директор.

В школе в 2024 году планируется открыть специализированный "лесной" класс, где дети смогут знакомиться с особенностями работы в лесной отрасли. Также в 2024 году в учебном заведении будет создан "IT-куб", где будет робототехника, программирование, системное администрирование, виртуальная реальность. "У нас будет обязательно искусственный интеллект. Я знаю, что вы про это много говорите, и я работал в вузе на кафедре робототехники, поэтому с искусственным интеллектом я тоже знаком, - сказал Иванкин президенту. - И я считаю, что дети должны изучать его в школе".

Школа №7 построена благодаря участию Архангельской области в национальном проекте "Образование".