В Электростали создали оперштаб по ситуации с отоплением

Также привлечены дополнительные специалисты и организована работа аварийных бригад

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб создан в Электростали для решения проблемы с отоплением восточной части города и принятия экстренных мер, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Восточная котельная построена 1973 году, в 2020-2021 годах была модернизирована. Собственник АО "ВКС" не в состоянии обеспечить ее надежное функционирование - систематически срабатывает автоматика безопасности котлов, нарушена работа теплообменников и вспомогательного оборудования. Сейчас правительство Московской области принимает экстренные меры, чтобы тепло в домах жителей вернулось к нормативным показателям. Создан оперативный штаб, привлечены дополнительные специалисты, работают аварийные бригады. Составлена дорожная карта ближайших мероприятий - так, 12 декабря планируется остановить на несколько часов котельную, чтобы провести врезку в пароводяной центральный тепловой пункт АО "МСЗ", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что также будет осуществлена промывка коллекторов.

"Штаб в Электростали по работе Восточной котельной компании "ВКС" мы провели глубокой ночью. Оперативные решения выработаны, и до четверга <...> ситуация с отоплением у жителей должна быть решена", - привели в материале слова вице-губернатора региона Евгения Хромушина.

В пресс-службе сообщили, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе, причиной которой является нестабильная работа частной котельной "Восточная". Отмечается, что она обеспечивает теплоснабжением более 200 многоквартирных домов, свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. "В прошедшие выходные был сбой, люди обратились с тревогой. Я направил в Электросталь вице-губернатора, чтобы провести все мероприятия по ремонту котельной. Ситуация требует особого внимания - мы должны гарантировать не только безопасность, но и тепло и комфортное проживание жителей", - привели в материале слова Воробьева.

В понедельник глава Электростали Инна Волкова сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в городском округе Электросталь из-за системной некачественной работы котельной "Восточная", вследствие чего в домах части жителей муниципалитета есть проблемы с отоплением.