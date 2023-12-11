Гинцбург сообщил, что эффективность обновленного "Спутника Лайт" достигает 97%

Как добавил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, побочных эффектов нет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Эффективность обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" достигает 97%. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Испытания "Спутника Лайт" прошли хорошо. Побочных эффектов нет. Не больше, чем было у первой версии этой вакцины. Все один к одному. Все прошло штатно. Эффективность обновленной вакцины от "Омикрона" такая же, как была у исходного препарата против первых вариантов коронавируса - 95-97%", - приводятся слова Гинцбурга в официальном Telegram-канале "Спутник V".

Ранее пресс-служба Минздрава России сообщала о регистрации обновленного "Спутника Лайт". Этот вакцинный препарат прошел клинические испытания, в ходе которых показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, отмечали в министерстве.