В Подмосковье планируют ввести в эксплуатацию более 20 школ в 2024 году

Учреждения совокупно будут рассчитаны на 25 тыс. учебных мест

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 20 школ, совокупно рассчитанных на 25 тыс. учебных мест, планируется ввести в эксплуатацию в Московской области в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Из 57 объектов социальной инфраструктуры, которые строим за бюджетный счет в этом году, 51 уже введен. Особо отмечу объекты образования - их 36, включая 23 школы. Еще 36 мы планируем ввести в будущем году, в том числе 25 школ, которые дадут нам 25 тыс. новых учебных мест - на 10 тыс. больше, чем в 2023-м. Например, школа на 2 тыс. учащихся в мкр. Парковый в Котельниках и на 2,2 тыс. - в мкр. Катюшки Лобни", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что до 1 сентября в 17 городских округах Подмосковья откроют 22 школы, еще три - до конца следующего года. Так, в мкр. Павшинская Пойма появится воспитательно-образовательный комплекс - школа на 1,5 тыс. человек и детский сад на 200 мест, в ЖК "Пятницкие кварталы" в Красногорске заработают школа на 825 мест и детский сад на 310 детей, а в Солнечногорском поселке Голубое будет открыта школа на 1,3 тыс. учеников.

"К 1 сентября также откроем школы в Жуковском, Балашихе, Ленинском, Мытищах, Домодедово и Истре. Они большие - от 825 мест и выше. Практически во всех школах, которые введем 1 сентября, завершены монолитные работы, приступили к внутренней отделке. Рисков не ввода сейчас нет. В конце 2024-го откроем 3 школы, все на 1,1 тыс. мест. Главам необходимо держать на контроле каждую из них, потому что сроки строительства очень сжатые. Все школы у нас вошли в федеральное соглашение и должны быть построены в следующем году", - процитировали в материале министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.