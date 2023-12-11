Глава Коми предложил разработать федеральную программу переселения из Арктики

Владимир Уйба попросил также принять решение по Плану социально-экономического развития республики

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил разработать федеральную программу для опережающего переселения жителей из районов Крайнего Севера, которые дожидаются своей очереди с начала 2000-х годов. На сегодня в Коми ждут переселения 17 тыс. семей, из них 9 тыс. - это инвалиды и пенсионеры, сообщил глава республики в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое провел в Архангельске президент России Владимир Путин.

"У нас стоит вопрос по переселению из Арктики, из севера, в первую очередь это Воркута и Инта. Переселение людей, которые этого ждут с начала 2000-х годов. Сегодня это 17 тыс. семей, и если переселять такими темпами, как сегодня, то это 100 лет. Конечно, людей это не радует. Причем из этих 17 тыс., 9 тыс.- это инвалиды и пенсионеры. У нас огромная просьба, это [важно] для многих территорий, - поручить разработать [федеральную] программу для опережающего переселения жителей Крайнего Севера", - сказал глава Коми.

Руководитель региона попросил также принять решение по Плану социально-экономического развития Республики Коми. "Два поручения, Владимир Владимирович, вы уже три раза давали по ним новые сроки, это План социально-экономического развития республики. Там Усинский водовод и Воркутинский аэропорт. Большая просьба, <…> вопрос сегодня за правительством Российской Федерации, - все-таки до конца года эту задачу додавить с тем, чтобы мы вошли в новый год уже с программой социально-экономического развития", - попросил Уйба.

Глава республики попросил федеральной финансовой поддержки и в ускоренном переселении из аварийного жилья. "По домам, которые, как вы сказали, завалились набок. <...> Действительно, дома стареют быстрее, чем программа переселения. Мы только за два года 1 млрд рублей взяли из собственных доходов [регионального бюджета] и переселяем людей вперед, потому что, действительно, не случилась бы беда, и дом бы не завалился. Мы форсируем эту программу за счет собственных средств. Здесь без помощи федерального центра не обойтись", - сказал глава Коми.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с правительством Коми утвердить в ускоренном порядке программу социально-экономического развития Коми и определить источники ее финансирования. В программу поручено включить мероприятия по передаче аэропортового комплекса в Воркуте в федеральную собственность, по обеспечению устойчивой деятельности АО "Комиавиатранс", по консервации шахты "Интинская" и повышению качества водоснабжения Воркуты и Инты. Реконструкция Усинского водовода в Воркуте (вода подается из реки Усы) включена в программу социально-экономического развития Республики Коми до 2027 года.