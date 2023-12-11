Глава Астраханской области поручил восстановить водоснабжение села Тишково до конца недели

Игорь Бабушкин отметил, что бригады обслуживающей компании приступили к устранению аварий с серьезным опозданием

АСТРАХАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил восстановить водоснабжение 1,5 тыс. жителей села Тишково под Астраханью, нарушенное из-за аварии на водопроводе.

"Сегодня рассмотрели результаты проверки деятельности администрации Володарского района и "Цифрового водоканала" в связи с аварией в Тишково. Бригады обслуживающей компании приступили к устранению аварий с серьезным опозданием, количество специалистов и техники не отвечало поставленным задачам. Потребовал немедленно увеличить число рабочих и восстановить водоснабжение до конца недели", - написал Бабушкин в Telegram-канале.

Прокуратурой Астраханской области с учетом поступавших обращений жителей взяты на контроль работы по строительству нового водопровода за счет инвестиционных средств. Надзорное ведомство также проконтролирует ход проверки СУ СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что проблемы с питьевой водой в селе Тишково возникли из-за изношенной системы водоснабжения и затягивания работ со строительством нового водопровода.