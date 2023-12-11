В Казани вручили премии конкурса молодых лидеров стран БРИКС и ШОС

В церемонии участвовали представители Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и России

КАЗАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. В Казани впервые состоялось награждение победителей международного конкурса "Премия молодых лидеров стран БРИКС и ШОС", передает корреспондент ТАСС с места события.

"Номинантов и победителей премии молодых лидеров стран БРИКС и ШОС я искренне поздравляю, вы большие молодцы, - обратилась к участникам конкурса директор Международного делового форума БРИКС+ Татьяна Селиверстова. - Очень приятно было сегодня слушать о ваших инициативах и о ваших достижениях. Знайте, что Россия - ваш партнер и мы всегда готовы к сотрудничеству".

В церемонии в Казани участвовали представители Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и России. Мероприятие прошло в преддверии старта председательства России в группе БРИКС в 2024 году, а также ввиду активного взаимодействия России со странами БРИКС и ШОС и предстоящего расширения этих организаций.

По итогам заявочной кампании премии конкурс составил 40 человек на место. Молодые лидеры претендовали на звание лучших в пяти номинациях: "Медиаинфлюенсер года", "Социальный предприниматель года", "Проект года по публичной дипломатии", "Исследователь года", "Экоинициатива года".

Социальный предприниматель года

Победителями в номинации "Социальный предприниматель года" стали Нурсултан Жусипбаев из Казахстана и Мухаммад Талал Эджаз из Пакистана. Нурсултан организовал бесплатную частную школу Farabi School для талантливых детей из малообеспеченных семей и реализовал другие социально ориентированные проекты - ежегодный турнир по настольному теннису и молодежный центр Coworking.

Мухаммад Талал Эджаз - генеральный директор компании Sabzland. Он создал онлайн-платформу, благодаря которой более 8 000 пакистанских фермеров теперь продают товары напрямую потребителям. Платформа повышает эффективность цепочек поставок и помогает решать проблему пищевых отходов.

Медиаинфлюенсер года

Медиаинфлюенсерами года стали Джалолиддин Мирзаев из Узбекистана и Забело Хлабиса из ЮАР. Джалолиддин активно развивает личный блог и является создателем множества разноплановых медиа, например туристического проекта SayohaTV (111 000 подписчиков) и новостного Hashtag (18 000 подписчиков). В медиа BIZ-TV - платформе для общения узбеков всего мира - он работает главным редактором.

Забело Хлабиса - одна из топовых блогеров ЮАР. Оставив за спиной модельное прошлое, сейчас она развивает свой проект Born 2 Model и занимается благотворительностью. Она - амбассадор The Joburg Child Welfare - НКО для поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Проект года по публичной дипломатии

Лучшими в номинации "Проект года по публичной дипломатии" стали Диловар Бобоев из Таджикистана и Юй Чжэнь из Китая. Диловар Бобоев - руководитель Молодежного общества студентов Таджикистана в Российской Федерации и член Молодежного совета ШОС - организовал международный молодежный форум "Дружба народов".

Юй Чжэнь является председателем корпорации по развитию туризма "Циньше" провинции Хэйлунцзян. Благодаря Юй Чжэню и его проекту молодежного обмена тысячи преподавателей, школьников и студентов из Китая и России получили возможность лучше узнать культуру стран друг друга. Проект был реализован уже 8 раз и набирает обороты.

Экоинициатива года

Победителями в номинации "Экоинициатива года" стали Омар Даиров из Киргизии и Рохит Кумар из Индии. Омар Даиров руководит организацией "Студенты Кыргызстана за зеленую экономику". Он организовал первую молодежную конференцию ООН по изменению климата в Киргизии - LCOY (Local conference of Youth) Kyrgyzstan и инклюзивную молодежную конференцию "Три кита", занимается популяризацией экологичного образа жизни.

Рохит Кумар - один из самых заметных экоактивистов Индии, руководитель Молодежной ассоциации Швармани. Рохит проводит лекции по устойчивому развитию и экологии, ведет проекты по раздельному сбору отходов.

Исследователь года

Исследователями года названы Мухаммадреза Барадан Мотие из Ирана и россиянин Рустам Лукманов. Мухаммадреза Барадан Мотие - научный сотрудник факультета искусства и архитектуры Университета Тарбиат Модарес (Тегеран, Иран). Сейчас он работает над повышением эффективности городских зеленых насаждений с помощью компьютерного моделирования и ИИ.

Рустам Лукманов - доцент Института ИИ Университета Иннополис, кандидат физико-математических наук. Он разработал новые модели для анализа химического состава веществ, что позволило улучшить характеристики исследовательских инструментов. Помимо научной деятельности Рустам преподает на курсах машинного обучения.