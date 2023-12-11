В Саратове восстановили подачу тепла во все дома после крупной аварии

Без отопления оставались свыше 140 многоквартирных домов с населением более 28 тыс. человек

САРАТОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение восстановлено во всех домах, попавших в зону отключения из-за крупной коммунальной аварии в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Подача тепла во все дома, попавшие в зону отключения из-за повреждения тепловых коммуникаций на улице Куприянова, 7а, восстановлена. Управляющим организациям поставлена задача контролировать исправность внутридомовых коммуникаций, при необходимости проводить регулировку", - сообщили в администрации.

Авария на теплосетях компании "Т Плюс" случилась накануне . Без отопления остались свыше 140 многоквартирных домов с населением более 28 тыс. человек, а также семь объектов социальной сферы. Нескольким абонентам тепло подавалось с пониженными параметрами. Губернатор области Роман Бусаргин заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы для проверки должностных лиц "Т Плюс", отвечающих за теплоснабжение.