В Приморье наградили спасшего семилетнюю девочку от алабая школьника

Дмитрий Пискульский получил благодарственное письмо

ТАСС, 11 декабря. Школьника, который спас семилетнюю девочку от алабая, наградили в Находке Приморского края.

"За проявленную смелость и решительность при спасении ребенка школьнику вручено благодарственное письмо", - говорится в сообщении Telegram-канала СУ СК по Приморскому краю.

В ноябре Дмитрий Пискульский, проезжая по одной из улиц частного сектора Находки, стал свидетелем нападения алабая на маленькую девочку. Школьник поспешил на помощь и отогнал собаку от ребенка.

Позже в управлении Следственного комитета Приморского края возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По информации следствия, собака напала на девочку, укусив ее в голову не менее трех раз и причинив тяжкий вред здоровью. Правоохранители установили, что алабая могла выпускать несовершеннолетняя дочь в отсутствие хозяев.