В Пскове фестиваль китайской культуры посетили более 1,3 тыс. зрителей

Зрители мероприятия смогли познакомиться с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре

ПСКОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. человек посетили мероприятия международного фестиваля китайской культуры "Мо Янь фест", который проходил в Пскове при содействии Генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге на протяжении шести дней и стал первым в России подобным мероприятием. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра драмы имени А. С. Пушкина.

"В Пскове завершился международный фестиваль китайской культуры "Мо Янь фест", все его мероприятия посетили более 1,3 тыс. человек, не включая тех участников, кто подключался в формате онлайн. Зрителям и экспертам фестиваля были представлены эскизы по китайским пьесам, созданные за неделю, в их числе: "Я люблю цветы персика" Цзоу Цзинчжи, "Гроза" Цао Юя, "Лунсюйгоу", "Пампушечный двор" Лю Хэна", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что эксперты творческой лаборатории, среди которых профессор СПбГАТИ, кандидат искусствоведения, театральный критик Надежда Таршис, театровед, преподаватель ГИТИСа, специалист по восточному театру Екатерина Морозова, театровед, критик Наталья Витвицкая, назвали лучший эскиз и лучших исполнителей. В их числе Ислам Галиуллин за лучшую роль второго плана в постановке "Гроза", лучший актерский ансамбль - "Лунсюйгоу". Лучшую мужскую роль, по мнению жюри, исполнил Камиль Хардин в эскизе "Я люблю цветы персика", лучшую женскую роль - заслуженная артистка РФ Ирина Смирнова в постановке "Гроза". Лучшим эскизом признан "Пампушечный двор".

"Мы становимся свидетелями нового витка российско-китайского сотрудничества. Мне как китаисту удивительно уже во второй раз за год приезжать в Псков по делам, связанным с Китаем. У меня складывается ощущение, что, хотя государственная граница между Россией и КНР проходит по реке Амур, культурная граница проходит то ли по реке Великой, то ли по реке Пскове", - цитирует пресс-служба театра Алексея Родионова, который является первым заместителем декана Восточного факультета СПбГУ.

О фестивале

Фестиваль "Мо Янь фест" проходил в Пскове с 6 декабря и завершился 11 декабря. Он посвящен творчеству классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Зрители фестиваля познакомились с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре. Псковский театр драмы - первый театр в России, где появилась сценическая версия знаменитого романа Мо Яня "Лягушки".

Во время "Мо Янь феста" в театре прошла режиссерская лаборатория: четыре приглашенных постановщика создали эскизы спектаклей по произведениям современной китайской литературы, которые были представлены публике.

В деловой программе "Мо Янь феста" организаторы предусмотрели трехсторонний телемост "Китай - Псков - Санкт-Петербург" с участием Мо Яня, а также профессора, декана Восточного факультета СПбГУ, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Проект "Мо Янь фест" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.