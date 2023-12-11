В Чувашии откроют 11 центров для развития интеллектуальных способностей подростков

Основная идея проекта - организация мероприятий самими детьми, обсуждение и совместная реализация идей

ЧЕБОКСАРЫ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Чувашии откроют еще 11 центров для развития творческих, интеллектуальных и лидерских способностей подростков. Об этом сообщил на заседании в региональном правительстве глава Минобразования республики Дмитрий Захаров.

"В начале года в республике открыт первый подростковый центр "ТОП - территория общения подростков" в городе Новочебоксарск. На сегодняшний день его посетили более 5,7 тыс. подростков. В октябре открыт еще один центр в городе Цивильск, планируется открытие еще 11 подростковых пространств", - отметил Захаров.

Основная идея проекта - в организации мероприятий самими детьми, обсуждение и совместная реализация идей. По данным властей, работа центров также направлена на повышение психолого-педагогической компетентности родителей во взаимоотношениях с подростками, для чего предусмотрены занятия с педагогами-психологами. В центрах можно обсудить с квалифицированным специалистом вопросы по профориентации подростков, решению проблем в семье и межличностным отношениям.