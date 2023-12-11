В Испании усилят антитеррористические меры во время новогодних праздников

В МВД королевства отметили, что такие меры будут действовать с 18 декабря до 10 января 2024 года

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании решило усилить присутствие полицейских в рамках антитеррористических мер в период новогодних праздников. Об этом говорится в пресс-релизе МВД королевства.

По его информации, ведомство "приняло решение усилить полицейские подразделения, предусмотренные в рамках текущего уровня" террористической угрозы "во время рождественских праздников - периода, характеризующегося многочисленными мероприятиями и событиями массового характера, а также увеличением количества поездок".

Отмечается, что решение было принято в ходе заседания во главе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской. "Подкрепление будет в силе на всей территории страны с полуночи 18 декабря до полуночи 10 января 2024 года", - добавили в МВД. Усиление контроля затронет, среди прочего, религиозные и развлекательные мероприятия, а также стратегически важную "инфраструктуру, необходимые для нормального функционирования гражданской деятельности", уточнили в ведомстве.

Сейчас в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проводятся задержания предполагаемых экстремистов.