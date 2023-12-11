В Стамбуле посещение храма Святой Софии для иностранцев и молящихся станет раздельным

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что с 15 января посещение мечети для иностранных туристов будет платным

СТАМБУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Посещение всемирно известной стамбульской мечети Айя-София (собор Святой Софии) иностранными туристами с 15 января станет платным. Для них выделят отдельный вход, а нынешний будет использоваться лицами, которые прибывают в мечеть для богослужений, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

"Мы разработали план управления посещений Айя-Софии, в том числе с учетом рекомендаций ЮНЕСКО и общемировой практики. С 15 января посещение мечети иностранными туристами станет платным. Мы разделим потоки: нынешний вход будет использоваться теми, кто прибывает в мечеть с религиозными целями, туристы будут входить в нее через другой вход", - сказал министр.

Он добавил, что для туристов разработан специальный аудиогид, который можно скачать на мобильные устройства. При желании они могут получить наушники у входа и самостоятельно совершить экскурсию по храму.

Софийский собор - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году он был превращен в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем. В 1985 году архитектурный комплекс вместе с другими памятниками, расположенными в исторической части Стамбула, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Турции Тайип Эрдоган в июле 2020 года подписал указ, согласно которому собор Святой Софии стал мечетью и в ней возобновились мусульманские службы.