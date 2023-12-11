В ЧГУ планируют создать передовую инженерную школу для подготовки металлургов и химиков

Общий объем финансирования передовой инженерной школы составляет 2,369 млрд рублей до 2030 года

ТАСС, 11 декабря. /ТАСС/. Передовая инженерная школа для подготовки металлургов и химиков будет создана в 2024 году в Череповецком госуниверситете (ЧГУ), опорном вузе Вологодской области, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

"На базе ЧГУ будет работать передовая инженерная школа для подготовки специалистов-металлургов. Наш опорный вуз выиграл грант Минобрнауки РФ на создание в регионе школы по направлению "Новые материалы и технологии". Проект поможет не просто создать новые рабочие места, но и привлечь на Вологодчину молодежь и квалифицированные кадры. Как результат - новые инженерные и конструкторские команды", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Программа будет запущена в 2024 году. На базе ЧГУ начнут готовить специалистов для металлургической и химической промышленности совместно с крупнейшими предприятиями области, добавил глава региона.

По информации пресс-службы губернатора, общий объем финансирования до 2030 года передовой инженерной школы ЧГУ составляет 2,369 млрд рублей, в том числе из регионального бюджета будет выделено 700 млн рублей. На 2024 год заложено финансирование в 508 млн рублей, в том числе 100 млн рублей из областного бюджета.

Как сообщил ранее в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передовые инженерные школы с 2024 года появятся еще в 20 российских вузах, их общее число увеличится до 50 в 23 регионах РФ. В 2024 году на развитие передовых инженерных школ из бюджета предусмотрено 16,5 млрд рублей, в том числе на новые школы - 4,3 млрд рублей. До 2030 года эта сумма составит больше 30 млрд рублей. На сегодня уже работают 30 таких школ на базе вузов в 15 регионах РФ. В них готовят инженеров по 20 направлениям. В работу школ включено более 150 высокотехнологичных компаний, которые не просто финансируют их программы, но и активно участвуют в образовательном процессе, создавая образовательные модули, а также нацелены на трудоустройство выпускников в своих компаниях.