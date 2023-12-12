ООН сообщила, что более половины населения Южного Судана голодает

В Управлении Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов пояснили, что гуманитарные организации "были вынуждены сократить вдвое пайки и уменьшить поддержку из-за урезания финансирования"

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более половины жителей Южного Судана голодают, однако гуманитарные организации были вынуждены сократить оказание им помощи из-за уменьшения финансирования. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Более половины населения Южного Судана голодает", - отметили в УКГВ. Однако гуманитарные организации "были вынуждены сократить вдвое пайки и уменьшить поддержку из-за урезания финансирования". Призыв к донорам об оказании в 2023 году помощи 7,4 млн южносуданцев был профинансирован "чуть более чем наполовину". На сегодняшний день получено около $1 млрд.

В УКГВ прогнозируют, что до июня 2024 года с острым недоеданием в Южном Судане столкнутся около 1,6 млн детей.

Южный Судан входит в число наименее развитых государств мира. ВВП страны в 2022 году составил $7,3 млрд. Сельское хозяйство развито слабо, хотя в нем занято 83% населения. Страна импортирует продовольствие из соседних государств, прежде всего, Уганды.