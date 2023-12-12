На Камчатке из-за циклона задержали вылеты шести рейсов

Речь идет двух рейсах в Тиличики, по одному в Соболево, Усть-Камчатск, Никольское и Новосибирск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. Вылеты шести рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке задержаны по метеоусловиям, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

"Задержаны вылеты двух рейсов в Тиличики, по одному в Соболево, Усть-Камчатск, Никольское и Новосибирск", - следует из информации.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 11 декабря. В столице края были отменены занятия в школах, ливневки не справлялись с количеством талых вод, что затрудняло автомобильное движение. Порывы ветра достигали 25 м/с. Сейчас атмосферный вихрь сместился в центральные и восточные районы полуострова.