В восьми селах на севере Камчатки в 2023 году улучшили качество интернет-связи

Речь идет о селах Хайрюзово, Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка, Лесная, а также городском округе "поселок Палана"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Качество интернета улучшили в восьми удаленных населенных пунктах на севере Камчатки благодаря широкополосным каналам связи, сообщили ТАСС в региональном министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

"В 2023 году обеспечена организация широкополосных каналов связи на базе волоконно-оптической линии связи и техническая возможность подключения сети Интернет жителям сел Хайрюзово, Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка, Лесная, городском округе "поселок Палана", - сообщили в профильном министерстве.

Уточняется, что до 2023 года жители населенных пунктов пользовались спутниковыми каналами связи, что существенно ухудшало качество предоставляемых услуг. В первую очередь к быстрому интернету были подключены социальные учреждения.