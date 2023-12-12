На Камчатке заявили, что все госпитализированные пациенты с гриппом не были вакцинированы

В правительстве региона отметили, что ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями оценивается как достаточно стабильная

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Все пациенты, госпитализированные за последнее время с гриппом и ОРВИ в медучреждения Камчатского края, не были вакцинированы от этих вирусных инфекций, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Сегодня ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями в Камчатском крае оценивается как достаточно стабильная, однако мы наблюдаем сезонные процессы, связанные с ростом заболеваемости. Важно подчеркнуть, что из числа госпитализированных жителей края в основном присутствуют граждане из групп риска. Кроме того, никто из числа госпитализированных не вакцинирован", - сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что взрослое население Камчатки недостаточно активно проходит вакцинацию, а количество вакцинированных детей в последние недели стало расти. Осенью в регион поступила вакцина для профилактики гриппа для детского и взрослого населения в количестве более 128 тыс. доз, в государственных медицинских учреждениях ее в достаточно количестве. Вакцина доставлена во все муниципальные района Камчатки. В настоящий момент, на Камчатке полностью закрытых на карантин из-за распространения инфекции учреждений нет.