Между Сахалином и материком восстановили морское сообщение

Возобновила работу паромная переправа Холмск - Ванино

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), возобновила работу после ремонта и неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Паромная переправа Ванино - Холмск работает в штатном режиме", - рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что 7 декабря паромную переправу закрыли в связи с ремонтом подъемно-переходного моста в порту Ванино. 8 декабря в Сахалинскую область и Хабаровский край пришел циклон. Из-за шторма в Татарском проливе спасатели дополнительно объявили о невозможности курсирования паромов по линии Холмск - Ванино.