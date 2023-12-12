Гинцбург заявил, что обновленный "Спутник V" может поступить в оборот к концу января

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России отметил, что клинические исследования вакцины от ковида с обновленным антигенным составом планируется завершить до Нового года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины от ковида "Спутник V" с обновленным антигенным составом планируется завершить до Нового года, в гражданский оборот она может поступить к концу января 2024 года. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Надеюсь, до Нового года, но в гражданский оборот он вступит уже в течение января. На всякий случай, я скажу, к концу января", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном сроке завершения исследований актуализированного "Спутника V".

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник лайт" с обновленным антигенным профилем. Накануне Минздрав России сообщил о завершении регистрации актуализированного "Спутника лайт".