На Сахалин за время работы центра поддержки переехали более 1 тыс. специалистов

По программе релокации в регион приезжают специалисты дефицитных рабочих направлений, инженеры, госслужащие, специалисты среднего звена

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. специалистов различных направлений переехали на Сахалин за время работы единого информационного центра мер поддержки островного правительства "Сахалин - остров возможностей", созданного в регионе в сентябре этого года для помощи переезжающим специалистам и членам их семей. Об этом сообщили ТАСС в самой организации.

"АНО "Сахалин - остров возможностей" занимается поиском персонала на территории страны для закрытия кадровой потребности региона, а также полным сопровождением релокации кандидатов и их семей. Уже сейчас на Сахалин переехало более 1 тыс. человек, 300 из которых - медики с узким профилем. Помимо этого, по программе приезжают специалисты дефицитных рабочих направлений, инженеры, госслужащие, специалисты среднего звена. И это только начало", - рассказали в организации.

По словам руководителя центра поддержки Светланы Удаловой, работа со специалистами ведется комплексно: собираются заявки от бизнеса, органов исполнительной власти, затем вакансии продвигаются в регионах страны после анализа рынка по ряду факторов, потом центр берет на себя всю коммуникацию с самим кандидатом. "Работодатель оплачивает перелет сотрудника, компенсирует затраты на транспортную компанию (перевозку контейнера) и аренду жилья. В рамках программы осуществляется поиск жилья и согласование с кандидатом. Если человек переезжает с семьей, то мы оказываем содействие в трудоустройстве супруга, обеспечиваем гарантированное место для детей в школе или детском саду", - приводятся пресс-службой слова Удаловой.